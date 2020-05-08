Войти
Путин выступил с обращением к народу Австрии по местному телевидению
резонанс
Путин выступил с обращением к народу Австрии по местному телевидению
Трампа каждый день будут тестировать на коронавирус
решение
Трампа каждый день будут тестировать на коронавирус

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Кличко рассказал, какие послабления введут в столице с 12 мая

165
Кличко рассказал, какие послабления введут в столице с 12 мая

С 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных карантинных мер, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы приближаемся к 12 мая — дню, с которого планируем ввести первый этап ослабления ограничений в столице. ... Планируем открыть в Киеве: непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м), парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно); парки и скверы: группами с ограниченным количеством лиц; временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте; небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и пр.)», — сказал Кличко на брифинге в пятницу.

По его словам, смогут работать адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы, а также — автокинотеатры, музеи под открытым небом, а также библиотеки (пока только на выдачу книг, без работы читальных залов).

Мэр столицы отметил, что соблюдение правил безопасности сотрудниками и посетителями заведений является обязательным. «Обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Обязательные правила безопасности. Если клиент без маски, он либо не заходит в помещение, либо это — ответственность поставщика услуг, который должен обеспечить клиента маской», — подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся крупные торгово-развлекательные центры, а также школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха.

Он напомнил, что наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе послаблений в текущем ограниченном режиме. «До 22 мая — точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта — троллейбусов и трамваев», — сказал Кличко.

По его словам, бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к рабочим местам. «Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу», — отметил мэр.

По его словам, на первом этапе ослабления ограничительных мер правительство разрешило работать летним площадкам кафе и ресторанов. Комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы в пятницу утвердила условия для их работы.

«Площадки смогут работать только с соблюдением определенных норм безопасности. В частности, расстояние между столиками 1,5 метра, не более двух посетителей за одним столиком (без учета детей до 14 лет), средства защиты у персонала», — сказал Кличко.

Мэр также отметил, что для поддержки предпринимателей и упрощение процедур городские власти уже подготовили соответствующее решение Киевсовета, которое вынесут на ближайшую сессию.

Читайте также: Путин выступил с обращением к народу Австрии по местному телевидению

«Открытым (летним) и сезонным площадкам, получившим документы в 2019 году, департамент градостроительства и архитектуры выдаст новые документы на размещение без обработки и лишних согласований за два рабочих дня. Касается такая процедура и новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех требований. Для летних и сезонных площадок город также планирует установить символическую фиксированную сумму долевого участия — 1 гривна. Для летних площадок — до конца октября этого года, для сезонных — до конца декабря, понимая, что бизнес несет потери и ему нужна помощь», — подчеркнул Кличко.

При этом он добавил, что в прошлом году в столице документы на размещение получили 1059 летних площадок кафе и ресторанов.

Киев, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 8 мая 2020
Четверг, 7 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

От монетарного безумия к фискальному бешенству

В апреле 2020 года чистые заимствования Госказначейства США составили 1,4 трлн. долл. Это рекорд месячных заимствований с колоссальным отрывом от предыдущих максимумов - 480 млрд. долл. в октябре 2008 и 378 млрд. долл. в феврале 2010.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Десять тенденций, ведущих мир в «Очень великую депрессию» 2020-х годов

После финансового кризиса 2007-2009 годов дисбалансы и риски, которыми была полна мировая экономика, усугублялись политическими ошибками. Правительства не занимались устранением структурных проблем, обнаружившихся во время финансового краха и дальнейшей рецессии. Они откладывали необходимые решения, создавая серьезные негативные риски, которые сделали новый кризис неизбежным. Теперь, когда кризис начался, существовавшие угрозы только обострились. К сожалению, даже если нынешняя «Очень великая рецессия» приведет к слабому, U-образному восстановлению экономики уже в этом году, за ней последует резкий обвал L-образной «Очень великой депрессии» в ближайшем десятилетии.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Власть не справилась с карантином, берегите себя

Власть не справилась с карантином. И дело не в антикризисных мерах. По большому счету, большинство принятых решений - формально - были вовремя и, как говорится, в правильном направлении. Дело в другом. За рапортами и сводками о рейсах, масках, полицейских патрулях и бюджетных перетрясках люди так и не увидели собственно государства.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016