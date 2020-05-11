Россия вышла на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Число выявленных заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 тысяч 656, до 221 344, у 46,5% новых заболевших нет симптомов, сообщили журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Оперативная сводка на 11.05.2020. За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 11 656 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5417 (46,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Добавляется, что всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
94 человека с COVID-19 умерли в России за сутки, 2009 — за все время.
Таким образом поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Сейчас второе место занимает Испания (224 390 случаев), первое — Соединенные Штаты, где почти 1,4 млн инфицированных.
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