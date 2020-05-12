Войти
Трамп требует у ФРС ввести отрицательную ставку
позиция
Трамп требует у ФРС ввести отрицательную ставку
Премьер рассчитывает, что меморандум с МВФ подпишут до конца мая
официально
Премьер рассчитывает, что меморандум с МВФ подпишут до конца мая

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

госдолг
RSS

Минфин взял в долг еще почти 20 млрд грн

393
Минфин взял в долг еще почти 20 млрд грн

Министерство финансов Украины на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник увеличило продажу «коротких» бумаг почти вдвое по сравнению с прошлой неделей — с 10,02 млрд грн до 19,39 млрд грн, сохранив ставки на уровне 11,26-11,28% годовых.

Как сообщается на сайте ведомства, 3-месячных бумаг было продано вдвое больше, чем 6-месячных.

Согласно опубликованным данным, Минфин удовлетворил почти весь спрос. В частности, по 3-месячным была отклонена лишь одна из 21 заявки на 25 млн грн под 11,5% годовых, а по 6-месячным — три заявки из 14 на 124 млн грн по ставкам до 11,5% годовых.

В целом за три недели первичных аукционов, возобновленных после длительного перерыва, Минфину удалось привлечь уже 30,8 млрд грн и $164 млн.

Ведомство ранее анонсировало, что намерено в течение мая и июня выставлять на аукционах только два выпуска ОВГЗ с погашением через три и шесть месяцев.

Успешным аукционам предшествовало снижение Нацбанком учетной ставки с 10% до 8% годовых и начало проведения с конца апреля тендеров по предоставлению рефинансирования на срок 90 дней и до пяти лет без ограничения расходования банками этих средств, в том числе и на покупку ОВГЗ. На первых трех таких тендерах 30 апреля и 8 мая Нацбанк предоставил 9,8 млрд грн.

Читайте также: МВФ оценил падение ВВП Китая в I квартале в 36,6%

За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке существенно выросла. В то же время в последнее время доходность понемногу начала снижаться. По кривой доходности на сайте Нацбанка по самым коротким бумагам она составляет около 14% годовых с постепенным повышением почти до 15% по трехлетним и постепенным снижением почти до 13% по семилетним бумагам.

Минфин, ОВГЗ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 12 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Насколько адекватны действия НБУ во время кризиса

Политика НБУ в течение последних пяти лет была направлена исключительно на достижение инфляционной цели. Этот приоритет операционной деятельности НБУ приобрел настолько экзальтированный характер, что задача обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, расширения кредитования, монетизации экономики и экономического роста была просто принесена в жертву. Очевидно, что слово «приоритетность» не означает «однозначность». Ведь Законом «О Национальном банке» обозначены две другие цели политики центрального банка - финансовая стабильность и устойчивые темпы экономического роста. Но создается впечатление, что Правление НБУ считает, что этих положений закона просто не существует.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

От монетарного безумия к фискальному бешенству

В апреле 2020 года чистые заимствования Госказначейства США составили 1,4 трлн. долл. Это рекорд месячных заимствований с колоссальным отрывом от предыдущих максимумов - 480 млрд. долл. в октябре 2008 и 378 млрд. долл. в феврале 2010.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Десять тенденций, ведущих мир в «Очень великую депрессию» 2020-х годов

После финансового кризиса 2007-2009 годов дисбалансы и риски, которыми была полна мировая экономика, усугублялись политическими ошибками. Правительства не занимались устранением структурных проблем, обнаружившихся во время финансового краха и дальнейшей рецессии. Они откладывали необходимые решения, создавая серьезные негативные риски, которые сделали новый кризис неизбежным. Теперь, когда кризис начался, существовавшие угрозы только обострились. К сожалению, даже если нынешняя «Очень великая рецессия» приведет к слабому, U-образному восстановлению экономики уже в этом году, за ней последует резкий обвал L-образной «Очень великой депрессии» в ближайшем десятилетии.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016