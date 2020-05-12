Минфин взял в долг еще почти 20 млрд грн

Министерство финансов Украины на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник увеличило продажу «коротких» бумаг почти вдвое по сравнению с прошлой неделей — с 10,02 млрд грн до 19,39 млрд грн, сохранив ставки на уровне 11,26-11,28% годовых.

Как сообщается на сайте ведомства, 3-месячных бумаг было продано вдвое больше, чем 6-месячных.

Согласно опубликованным данным, Минфин удовлетворил почти весь спрос. В частности, по 3-месячным была отклонена лишь одна из 21 заявки на 25 млн грн под 11,5% годовых, а по 6-месячным — три заявки из 14 на 124 млн грн по ставкам до 11,5% годовых.

В целом за три недели первичных аукционов, возобновленных после длительного перерыва, Минфину удалось привлечь уже 30,8 млрд грн и $164 млн.

Ведомство ранее анонсировало, что намерено в течение мая и июня выставлять на аукционах только два выпуска ОВГЗ с погашением через три и шесть месяцев.

Успешным аукционам предшествовало снижение Нацбанком учетной ставки с 10% до 8% годовых и начало проведения с конца апреля тендеров по предоставлению рефинансирования на срок 90 дней и до пяти лет без ограничения расходования банками этих средств, в том числе и на покупку ОВГЗ. На первых трех таких тендерах 30 апреля и 8 мая Нацбанк предоставил 9,8 млрд грн.

За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке существенно выросла. В то же время в последнее время доходность понемногу начала снижаться. По кривой доходности на сайте Нацбанка по самым коротким бумагам она составляет около 14% годовых с постепенным повышением почти до 15% по трехлетним и постепенным снижением почти до 13% по семилетним бумагам.