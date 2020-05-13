Премьер рассчитывает договориться с МВФ и получить деньги до конца месяца

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на получение от Международного валютного фонда (МВФ) первого транша по новой программе к концу мая 2020 года.

«Надеемся, что к концу мая мы выйдем на подписание документов и получение первого транша средств, как это было оговорено», — сказал Шмыгаль в ходе Часа вопросов к правительству в Раде в среду.

«Сегодня мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума», — добавил он.