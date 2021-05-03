На Закарпатье возбудили дело из-за листовок с угрозами гражданам венгерского происхождения

Полиция возбудила уголовное дело из-за угроз украинцам венгерского происхождения в Закарпатской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ведомства.

«Полицейские обнаружили, что в городе Берегово неизвестные расклеили письма провокационного характера. По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности», за что виновным может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

В декабре 2020 года и январе этого года полиция уже возбуждала уголовные дела из-за угроз жителям Закарпатской области венгерского происхождения.