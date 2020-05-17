«Евровидение – 2021» пройдет в Роттердаме

Европейский вещательный союз (ЕВС) подтвердил, что международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). Об этом объявлено в ходе специального шоу «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light) в субботу.
«И даже если это сложно, мы все равно расскажем свою историю, чтобы открыться миру, показать уважение, любить. Вместе мы прорвемся так или иначе. Это случится, мы откроемся миру», — показали вещатели ролик с логотипом «Песенный конкурс Евровидение. Роттердам — 2021».
На сайте конкурса сообщается, что смотр пройдет в концертном зале Ahoy. Даты полуфиналов и финала будут объявлены позднее.
Уже известно, что 18 из 41 музыкантов и коллективов, заявленных для участия в «Евровидении-2020», будут представлять свои страны в 2021 году.
65-й по счету конкурс «Евровидение» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом «Откройся» (Open Up). 18 марта ЕВС принял решение отменить конкурс в этом году из-за пандемии коронавируса. Вместо финала смотра в субботу вещатели показали специальное шоу «Европа зажигает свет» с участием конкурсантов разных лет.
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