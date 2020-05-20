Зеленский пожаловался, что не может найти независимого человека в энергоотрасли

Президент Украины Владимир Зеленский считает невозможным найти независимого человека в энергоотрасли.

«Скажите мне, пожалуйста, где у нас независимые энергетики, они есть? Дайте мне!.. Какого мы б человека не взяли, на следующий день СМИ пишут, что это либо человек Ахметова, либо Коломойского, либо Пинчука», — сказал Зеленский на пресс-конференции в среду.

По его словам, из-за этого, в частности, сложно подыскать подходящую кандидатуру на должность министра энергетики.