Большинство украинцев винят в энергокризисе Зеленского и его подчиненных

Большинство граждан Украины (60%) считают, что в энергетическом кризисе виновен президент Украины Владимир Зеленский и подчиненная ему вертикаль власти, которые не подготовили страну к отопительному сезону. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Местные власти в сложившейся ситуации винят 7% опрошенных. Ещё 23% считают, что к энергетическому кризису в Украине привела кризисная ситуация на мировых рынках энергии и газа.

Восстановление поставок электроэнергии из Беларуси 45% респондентов считают «результатом дилетантизма властей, которые не подготовили Украину к отопительному сезону и должны быть наказаны», еще 14% — недопустимым шагом и предательством национальных интересов, а 32% — вынужденным шагом.

Исследование проведено с 24 ноября по 1 декабря 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.