Большинство украинцев винят в энергокризисе Зеленского и его подчиненных

Большинство граждан Украины (60%) считают, что в энергетическом кризисе виновен президент Украины Владимир Зеленский и подчиненная ему вертикаль власти, которые не подготовили страну к отопительному сезону. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Местные власти в сложившейся ситуации винят 7% опрошенных. Ещё 23% считают, что к энергетическому кризису в Украине привела кризисная ситуация на мировых рынках энергии и газа.
Восстановление поставок электроэнергии из Беларуси 45% респондентов считают «результатом дилетантизма властей, которые не подготовили Украину к отопительному сезону и должны быть наказаны», еще 14% — недопустимым шагом и предательством национальных интересов, а 32% — вынужденным шагом.
Исследование проведено с 24 ноября по 1 декабря 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016