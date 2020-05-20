Трамп хочет провести саммит G7 в своей загородной резиденции

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность провести встречу лидеров Группы семи (G7) в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, несмотря на пандемию заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Соответствующее заявление американский лидер разместил в среду в своем Twitter.
«Сейчас, когда наша страна „возвращается к величию“, я рассматриваю возможность переназначить проведение саммита G7 на ту же или другую дату в Вашингтоне, в легендарном Кэмп-Дэвиде, — написал хозяин Белого дома. — Другие участники также начинают возвращение (отказ от санитарных ограничений, введенных из-за пандемии — Ред.). Это было бы замечательным символом для всех — нормализация!»
20 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции.
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