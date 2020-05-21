США рассматривают вариант проведения саммита G7 в Белом доме

Саммит Группы семи (G7) в очном формате с большой долей вероятности состоится в Белом доме. Об этом в четверг заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Похоже, что саммит G7 может состояться, — сказал он. — Вероятно, он пройдет в округе Колумбия, в Белом доме».

Окончательное решение о формате проведения саммита G7 будет объявлено на следующей неделе, отметил он.