Apple сделала приложение с функцией отслеживания контактов больных

Apple 20 мая сообщила о запуске приложения, связанного с распространением коронавируса. Как указывает CNET, это произошло через месяц после того как компания сообщила о соответствующих разработках.
Apple указывает, что интерес к приложению уже проявили несколько стран, а также власти нескольких американских штатов: Северной Дакоты, Алабамы и Южной Каролины.
Новое приложение позволяет указывать возможные контакты пользователя. Предполагается, что эта система упростит поиск новых инфицированных. Поскольку у значительной части пациентов болезнь проходит без симптомов, не все из них знают, что кого-то заразили. Новое приложение позволит ответить на этот вопрос, что потенциально снизит нагрузку на систему здравоохранения.
При этом, однако, до сих пор существуют вопросы относительно безопасности личных данных.
На прошлой неделе Facebook в связи с коронавирусом ввела функцию групповых видеочатов. Там пообещали, что одновременно общаться в них смогут до 50 человек. Расширил функцию видеозвонков и сервис WhatsApp. Число участников видеоконференций было увеличено с четырех до восьми.
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