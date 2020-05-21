В Луганской области погиб командир батальона «Луганск-1»

Во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил погиб командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили осколочные ранения.

Об этом сообщила Нацполиция в Facebook.

«Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он (Сергей Губанов — Ред.) и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения „Луганск-1“ получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события».

Трагедия произошла в среду примерно в 21:30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района.