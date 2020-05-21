ВАКС избрал меру пресечения экс-нардепу Пресману

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшему народному депутату Украины VIII созыва Александру Пресману (самовыдвиженец, избран по одномандатному избирательному округу № 139) меру пресечения в деле о незаконном получении компенсации за аренду жилья.
«Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детектива и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 929 тыс. грн. Кроме того, на ексдепутата возложен ряд процессуальных обязанностей», — сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как сообщалось, 14 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило Пресману о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, несмотря на наличие собственного жилья в столице, нардеп с ноября 2014 года по август 2019 года незаконно получил более 928 тыс. грн компенсации за пользование гостиничным номером в ГП «Гостиничный комплекс «Национальный».
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