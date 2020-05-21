Власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса

Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

Ученые из Колумбийского университета под руководством инфекциониста Джеффри Шэймана разработали компьютерную модель, которая, по их мнению, позволяет оценить эффект от введенных в США в середине марта мер, призванных предотвратить распространение вируса. Исследователи констатируют, что к 3 мая в США от заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли 65 307 человек. Как полагают ученые, если бы указанные ограничения ввели на неделю раньше, к 3 мая в стране умерли бы на 36 тыс. человек меньше. Если бы данные меры приняли на две недели раньше, смерти избежали бы 54 тыс. человек, отмечают исследователи.

«Это большая, большая разница, — констатировал Шэйман. — Небольшой промежуток времени на этапе роста числа случаев заражения играет важнейшую роль с точки зрения снижения смертности». Ученые также предостерегают власти США от слишком быстрой отмены санитарных норм. Как полагают исследователи, это может привести к резкому росту смертности.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 1,55 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 93,4 тыс. человек.