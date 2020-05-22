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Скончался бывший нардеп Анатолий Матвиенко

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Скончался бывший нардеп Анатолий Матвиенко

Скончался украинский политик, народный депутат Верховной Рады четырёх созывов Анатолий Матвиенко, сообщил народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий.

«Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной...», — написал Княжицкий на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В 2004 году во время президентских выборов Матвиенко руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко. В 2006-2007 годах — народный депутат 5-го созыва от блока «Наша Украина» (№ 12 в списке), член УРП «Собор». В 2007 году был избран народным депутатом 6-го созыва от блока «Наша Украина — Народная Самооборона» (№ 22 в списке) как председатель Украинской республиканской партии «Собор». В 2012 году баллотировался в Верховную Раду по 17 округу (Винницкая область) как самовыдвиженец и член партии «Украинская платформа «Собор». В Раде 8-го созыва Матвиенко был избран от партии «Блок Петра Порошенко» (№ 32 в списке), был членом партии.

Анатолий Матвиенко
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