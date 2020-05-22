Местные бюджеты недобирают ежегодно до 2 млрд грн налога на недвижимость

Местные бюджеты ежегодно недополучают до 2 млрд грн налога на недвижимость из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Госреестре имущественных прав на недвижимое имущество, сообщило Министерство финансов.

«По оценкам экспертов, до 40% такого имущества отсутствует в госреестре», — указал Минфин на сайте.

По итогам 2019 года от уплаты налога на имущество поступило 4,9 млрд грн, а в 2018-м — 3,7 млрд грн.