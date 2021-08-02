«Слуги» хотят передать администрирование налога на недвижимость в громады

Партия «Слуга народа» работает над тем, чтобы в 2022 году передать громадам администрирование налога на недвижимость, сообщил председатель политсилы Александр Корниенко на встрече с ее представителями в Николаевской области.
«Работаем над тем, чтобы передать администрирование налогов местных на места. Уже внесли необходимую правку. А в следующем году планируем передать громадам администрирование налога на недвижимость», — цитирует Корниенко пресс-служба политсилы.
Параллельно с этим, по его словам, будет разрабатываться вопрос об изменении принципа начисления громадам налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
В «Слуге народа» отмечают, что сейчас существует несколько концепций, по какому именно принципу он должен начисляться. Однако комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти и градостроительства поддерживает концепцию начисления НДФЛ по месту размещения производственных мощностей. Сейчас налог начисляют по месту регистрации предприятия, поэтому громады часто недополучают значительные поступления в бюджеты, вместо этого налоги идут крупным городам.
Важным для местного самоуправления Корниенко назвал также законопроект № 4298 о префектах: он переформатирует взаимодействие областных государственных администрацией с областным советом и районных государственных администрацией с местными советами.
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