В «Слуге народа» хотят знать, почему Яценюк ездил с членами правительства в Черновицкую область

экс-премьер-министра Арсения Яценюка в Черновицкую область, сообщает пресс-служба партии.
«Как стало известно из СМИ, 21 мая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым Арсений Яценюк посещал Черновицкую область и, в частности, участвовал в пресс-брифинге», — подчеркивается в сообщении в соцсети Facebook.
В связи с этим депутаты обратились к Шмыгалю с просьбой предоставить информацию о том, на каких юридических основаниях Яценюк пользовался служебным авиатранспортом Министерства внутренних дел или другого министерства или ведомства, занимает ли он какую-либо должность в МВД или другом министерстве, дающую ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства, кто из чиновников допустил Яценюка к использованию служебного авиатранспорта и было ли оплачено использование служебного авиатранспорта частным лицом.
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