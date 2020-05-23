Убит депутат Валерий Давиденко

Народного депутата Валерия Давиденко (группа «Доверие») нашли в Киеве мертвым с простреленной головой.

Как сообщают СМИ, тело Давиденко нашла уборщица в помещении его офиса в Печерском районе. Рядом с телом нашли оружие. Сейчас на место происшествия уже прибыли правоохранители, которые выясняют детали инцидента.

Валерий Давиденко был избран по 208 округу в Черниговской области, был самовыдвиженцем. Член Комитета по вопросам экономического развития.