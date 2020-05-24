Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике

Глава КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как отмечает Bloomberg, это стало первым за три недели появлением лидера Северной Кореи на публике. В свою очередь, южнокорейское агентство Yonhap пишет, что в последний раз он принимал участие в официальном мероприятии 1 мая.
Совещание было посвящено обсуждению «насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и сдерживания войны средствами внутренней и внешней политики», сообщает ЦТАК.
На то, что лидер КНДР уже три недели не появлялся на публике, обратили внимание власти Южной Кореи. Ким Чен Ын также отсутствовал на публике в течение 21 дня в январе, а затем надолго пропал из поля зрения СМИ в апреле. Южнокорейские, американские и японские СМИ связывали это с плохим самочувствием Ким Чен Ына на фоне перенесенной им операции.
Позднее разведка Южной Кореи заявила, что данные об операции не подтверждены. По данным спецслужб, лидер КНДР мог долго отсутствовать в публичном пространстве из-за работы над внутренними вопросами, которые в том числе касаются пандемии коронавируса.
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