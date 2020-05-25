Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 5,5 млн

В мире по состоянию на 06:30 понедельника число инфицированных коронавирусом достигло 5 млн 500 тыс. 557 человек, сообщил портал Worldometer, отслеживающий статистику по важнейшим мировым событиям.
По его данным, во всех странах мира жертвами инфекции стали 346 тыс. 719 человек.
Лидируют по числу больных и скончавшихся Соединенные Штаты, где зафиксировано 1 млн 686 тыс. 436 заразившихся и 99 тыс. 300 летальных исходов от вызываемых коронавирусом заболеваний.
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