В Австралии начались испытания вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавируса на людях начались в Австралии во вторник. Как сообщили в медицинском исследовательском центре Mater Health Services, в эксперименте принимают участие порядка 130 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет.

Испытания, которые проходят под контролем создателя вакцины NVX-CoV2373 — американской биотехнологической компании Novavax, начались в Мельбурне и будут продолжены в Брисбене. Ожидается, что помимо доказательства безопасности препарата для человека тестирование позволит исследователям сделать первые выводы и об эффективности вакцины.

«Добровольцы получат вакцину, а команда специалистов будет внимательно следить за всеми изменениями в их состоянии, после мы сможем сделать вывод о ее безопасности для человека, на втором этапе мы оценим степень ее эффективности в борьбе с коронавирусом», — пояснил эксперт по инфекционным заболеваниям Пол Гриффин из службы Mater Health Services.

Сообщается, что NVX-CoV2373 — это «рекомбинантная вакцина, созданная с помощью генной инженерии». Ученые полагают, что уже к июлю будут иметь достаточно данных о новом препарате, чтобы перейти ко второй фазе испытаний на людях — проверке действия вакцины на пациентов, зараженных коронавирусом, и больных COVID-19 с осложнениями.

Создатели вакцины отметили, что одновременно с испытанием они начали промышленное производство препарата в надежде на успех тестирования.