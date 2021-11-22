Австралия начнет пускать вакцинированных в страну

С 1 декабря в Австралию смогут въехать вакцинированные студенты, квалифицированные рабочие, беженцы, владельцы деловых виз, туристы из Японии и Южной Кореи. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает австралийский телеканал ABC News.

«Возвращение квалифицированных рабочих и студентов в Австралию является важной вехой нашего пути назад», — сказал Моррисон. Карен Эндрюс, министр внутренних дел страны, оценила значение этого шага как «решающее», поскольку страна входит в фазу повторного открытия.

Как сообщает ABC News, правительство Австралии ожидает, что благодаря смягчению ограничений в страну въедут около 200 тыс. человек, что поможет побороть нехватку рабочих рук и восстановить туристическую индустрию.

Австралия закрыла въезд в страну для всех, кроме жителей и резидентов, в марте 2020 года из-за распространения COVID-19. Снятие ограничение на пересечение границы началось недавно: с 1 ноября страна разрешила свободный въезд и выезд своим привитым гражданам, до этого покидать страну было запрещено.

В Австралии фиксируется снижение заболеваемости по сравнению с пиком, который пришелся на октябрь: тогда число заболевших превышало 2,5 тыс. человек ежедневно, сейчас регистрируют менее 1,5 тыс. случаев. Для вакцинации доступны AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Как сообщает Министерство здравоохранения Австралии, на 15 ноября в стране более 83% жителей старше 16 лет получили обе дозы вакцины, более 90% вакцинированы одним компонентом.