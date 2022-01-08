В Австралии зафиксирован рекордный суточный прирост числа заболевших COVID-19

Австралийские врачи выявили за сутки свыше 116 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Как сообщили в субботу в министерстве здравоохранения, за прошедшую неделю в стране было зарегистрировано более 364 тыс. зараженных.

По данным ведомства, с января 2020 года, когда в стране был зарегистрирован первый случай инфицирования коронавирусом, врачи выявили 858 847 инфицированных, причем диагноз 75% из них был подтвержден в последние три недели. Также сообщается, что за минувшие 24 часа подтверждена смерть 25 человек, заболевших COVID-19, после чего общее число летальных случаев, связанных с коронавирусом, достигло 2 336.

В Австралии антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки обновляется практически ежедневно с конца декабря прошлого года, когда в стране начал распространяться штамм «омикрон». В минувший понедельник местные врачи подтвердили диагноз 37 тыс. зараженных, во вторник — 47,8 тыс., в среду — 64,7 тыс., в четверг — 72,3 тыс., в пятницу — более 78 тыс. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что рост числа случаев был ожидаем и никаких санитарных ограничений власти вводить не намерены.

Резкий рост заболеваемости в стране стал наблюдаться в декабре прошлого года после выявления первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. При этом уровень смертности и число госпитализаций по сравнению со второй волной коронавируса, пик которой в Австралии пришелся на июль прошлого года, остаются низкими.

С 22 февраля 2021 года в Австралии проводится кампания вакцинации против коронавируса. К 7 января двукратную вакцинацию прошли более 19,8 млн австралийцев (население страны составляет 25,6 млн человек).