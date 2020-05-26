Массовой переаттестации полицейских из-за скандала в Кагарлыке не будет

Массовой переаттестации полицейских из-за скандала в Кагарлыкском райотделе не будет, но будет реакция на конкретные жалобы граждан на сотрудников полиции.

Об этом 26 мая заявил в эфире «Завтрака с 1+1» заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя избиение и изнасилование девушки полицейскими в городе Кагарлык Киевской области.

«Полицейские (которые изнасиловали девушку в Кагарлыке — ред.) работали в полиции несколько лет. Их взяли на смену тем, кого уволили в 2015-16 годах. Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших — уволить по необъективным причинам. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации. Начальник отделения точно работать не будет. Всегда есть доля вины на руководителе. Значит он создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут насиловать и им за это ничего не будет », - заявил Геращенко.

Замглавы МВД также добавил, что сейчас из-за низких заработных плат молодежь не хочет идти работать в правоохранительные органы. «Трудно находить, особенно в сельской местности, молодежь, которая хотела бы за это зарплату выполнять работу. Но мы будем отбирать кадры», — добавил Геращенко.

Напомним, что ранее правоохранители задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения.

По предварительной информации, в ночь с 23-го на 24 мая 2020 года оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля: надевал противогаз, применял наручники и производил выстрелы из табельного оружия над головой, после чего несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции. В частности, угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. Как уточняется, в результате этих действий пострадавший получил переломы ребер и носа.

Государственное бюро расследований 25 мая сообщило, что начало досудебное расследование в отношении двух полицейских, ранее задержанных по подозрению в изнасиловании женщины. Досудебное расследование осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пытки (ст. 127 УК) и превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 УК).

После инцидента управлять расформированным Кагарлыкским отделением полиции поручили областному управлению полиции. Это — сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности во главе с советником начальника ГУНП Дмитрием Литвином, который будет исполнять обязанности начальника местной полиции.

Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.