В Австралии прошли акции протеста против карантинных ограничений

Акции протеста против санитарных ограничений, введенных в мегаполисах Австралии в условиях роста числа заразившихся коронавирусом, собрали в субботу несколько тысяч человек в крупнейших городах страны. Как сообщили СМИ в полиции штата Новый Южный Уэльс, несколько протестующих были арестованы в Сиднее.
«Несанкционированная акция протеста, в которой приняли участие более 1,5 тыс. человек, была прекращена в ходе полицейской операции в центральном деловом квартале города. Во время операции были арестованы несколько человек», — сообщили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что акция протеста была инициирована в нарушение санитарных норм и правил, введенных властями штата на фоне пандемии, поэтому собравшимся не дали возможности провести митинг у стен городской ратуши.
В Сиднее протестующие собрались в парке Виктория и прошли маршем по улицам, выкрикивая антиправительственные лозунги и призывы избегать вакцинации. Когда колонна остановилась у городской ратуши, полицейские предупредили, что каждый из участников акции будет задержан и оштрафован за нарушение санитарных правил. После предупреждения протестующие быстро покинули улицу.
Акция протеста против санитарных ограничений, в которой приняли участие более 1,5 тыс. человек, прошла также в Мельбурне. Полиция применила слезоточивый газ против участников и арестовала шесть человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016