В Австралии прошли акции протеста против карантинных ограничений

Акции протеста против санитарных ограничений, введенных в мегаполисах Австралии в условиях роста числа заразившихся коронавирусом, собрали в субботу несколько тысяч человек в крупнейших городах страны. Как сообщили СМИ в полиции штата Новый Южный Уэльс, несколько протестующих были арестованы в Сиднее.

«Несанкционированная акция протеста, в которой приняли участие более 1,5 тыс. человек, была прекращена в ходе полицейской операции в центральном деловом квартале города. Во время операции были арестованы несколько человек», — сообщили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что акция протеста была инициирована в нарушение санитарных норм и правил, введенных властями штата на фоне пандемии, поэтому собравшимся не дали возможности провести митинг у стен городской ратуши.

В Сиднее протестующие собрались в парке Виктория и прошли маршем по улицам, выкрикивая антиправительственные лозунги и призывы избегать вакцинации. Когда колонна остановилась у городской ратуши, полицейские предупредили, что каждый из участников акции будет задержан и оштрафован за нарушение санитарных правил. После предупреждения протестующие быстро покинули улицу.

Акция протеста против санитарных ограничений, в которой приняли участие более 1,5 тыс. человек, прошла также в Мельбурне. Полиция применила слезоточивый газ против участников и арестовала шесть человек.