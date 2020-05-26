Борис Джонсон пожаловался, что после коронавируса у него упало зрение

Премьер-министр Великобритании признался, что после того, как он переболел COVID-19, у него снова упало зрение.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-конференцию Джонсона.

«Борис Джонсон заявил, что с момента, когда переболел COVID-19, он снова вынужден носить очки — впервые за долгие годы. Премьер-министр отметил, что, по его мнению, это ухудшение зрения связано именно с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Как известно, медики и ранее сообщали о возможности подобного осложнения, но речь шла о единичных случаях.

Напомним, что по состоянию на утро 26 мая Великобритания по количеству случаев коронавируса занимает пятое место в мире: речь идет о более 261 000 зафиксированных случаев заболевания.