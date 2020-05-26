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Семь областей Украины пока не готовы к ослаблению карантина

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Семь областей Украины пока не готовы к ослаблению карантина

В Украине не готовы к ослаблению карантина еще семь областей. Черновицкая, Львовская, Ровенская, Закарпатье, Волынь, Донецкая и Луганская области не соответствуют трем критериям, необходимым для смягчения противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 26 мая.

Он пояснил, что Минздрав определяет условия для смягчения карантина по трем показателям. Один из них данные среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тыс. населения.

«Сегодня мы пересчитали новые показатели. По тестированиям у нас не проходят Донецкая область — у них 9 тестирований на 100 тысяч населения, Луганская область — у них также 9,03 на 100 тысяч населения, и Львовская область — у них почти 12, а именно 11,98 на 100 тысяч населения», — отметил Ляшко.

Следующим показателем является инцидентность заболеваемости за последние 7 дней. По словам главного санитарного врача, ему не соответствуют Волынская область, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Третий показатель — загруженность коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью не должна быть больше 50%. Сегодня в Украине заполнены койки на более чем 50% только в Черновицкой области — 54,5%.

Также Ляшко уточнил, что Минздрав пересмотрел данные по Днепропетровской области, потому что из статистики были исключены два дня по тестированиям, в которые проверялась референс-лаборатория Днепропетровского областного лабораторного центра и установил нарушение определенных алгоритмов тестирования в определенные дни. Руководителя лабораторного центра отстранили.

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Как сообщалось, 22 мая Украина перешла на адаптивную модель карантина.

По состоянию на вторник 26 мая, в Украине лабораторно подтверждено 21 584 случая заражения коронавирусом. За сутки в стране диагностировано 339 новых случаев COVID-19.

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