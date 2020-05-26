Apple открывает представительство в Украине

Компания Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственности в украинской юрисдикции. Как сообщает AIN, соответствующая запись появилась в государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Датой регистрации указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса — IQ Business Center, директор компании — Роман Гуменюк. Пока официального комментария от Apple на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию, нет.
В самом реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc. По словам источника AIN, украинскую компанию действительно открывает американская Apple.
Объявление о старте работы подразделения компании в Украине может состояться уже этим летом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016