Apple открывает представительство в Украине

Компания Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственности в украинской юрисдикции. Как сообщает AIN, соответствующая запись появилась в государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Датой регистрации указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса — IQ Business Center, директор компании — Роман Гуменюк. Пока официального комментария от Apple на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию, нет.

В самом реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc. По словам источника AIN, украинскую компанию действительно открывает американская Apple.

Объявление о старте работы подразделения компании в Украине может состояться уже этим летом.