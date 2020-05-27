«Укрзализныця» снова начала продавать билеты на поезда

«Укрзализныця» с 27 мая возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.

«С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами», — цитируется в сообщении на сайте компании исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик.

Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности, без масок, билеты не будут продаваться.

В частности, «Укрзализныця» уже открыла продажу билетов на пять скоростных поездов категории «Интерсити +» и девять ночных поездов, которые начнут курсирование с 1 июня 2020 года.

«Продажа билетов открыта на поезда № 8 / 7 Одесса-Харьков, № 20 / 19 Лисичанск-Киев, № 53 / 54 Днепр-Одесса, № 63 / 64 Харьков-Киев, № 105 / 106 Киев-Одесса и № 791 / 792 Киев -Кременчуг, № 81 / 82 Харьков-Новоалексеевка, № 125 / 126 Киев-Константиновка и № 10 / 9 Киев-Мариуполь», — говорится в сообщении, на официальном сайте «Укрзализници» в среду утром.

Также уже можно приобрести билеты на пять поездов «Интерсити +»: № 721/722 и № 726/725 Киев — Харьков, № 763/764 Киев — Одесса, № 711/712 Киев — Константиновка и № 740/739 Киев — Кривой Рог.