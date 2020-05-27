У Кабмина не получается договориться с инвесторами в «зеленую» энергетику

Кабинет министров продолжает обсуждение меморандума с производителями возобновляемой энергии по реструктуризации «зеленого» тарифа. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Очередная встреча состоялась 26 мая при участии премьера Дениса Шмыгаля, и.о. главы Минэнерго Ольги Буславец, замглавы Офиса президента Юлии Ковалив, а также народных депутатов.

По результатам встречи премьер отметил, что переговоры продолжаются.

«Понимаю позицию каждого инвестора. Однако конечную цену за электроэнергию платит потребитель — то есть все граждане, которые покупают товары в магазинах. Правительство действует в их интересах. Именно поэтому мы идем этим длинным путем переговоров, и, уверен, достигнем компромисса», — отметил Шмыгаль.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что меморандум почти готов к подписанию. «Меморандум готов. Есть расчеты всех возможных сценариев. Мы согласовали почти все, за исключением одной детали, относительно которой еще дискутируем. И будем выходить на финиш», — сказал Шмыгаль.

Также премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина в условиях энергетического кризиса не может себе позволить иметь самую дорогую «зеленую» энергию в Европе.