Предложенное правительством снижение зеленого тарифа является недостаточным, – «слуга народа» Нагорняк

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ считает недостаточным снижение тарифа зеленой генерации, которое ранее правительство согласовало с инвесторами солнечных и ветровых электростанций. Об этом на заседании Согласительного совета ВР сообщил член фракции «Слуга народа», народный депутат Сергей Нагорняк.

В поданном правительством законопроекте №3658 предусматривается снижение тарифа для солнечной генерации на 15%, для ветровой – на 7,5%.

«По мнению большинства членов нашего комитета поданный законопроект является слишком мягким для инвесторов, потому что у Украины нет возможности оплачивать самый большой тариф в Европе, и в то же время ограничивать самую дешевую атомную генерацию. Мы будем подавать правки, и снижать предусмотренный в законопроекте тариф зеленой генерации, потому что государство не в состоянии оплачивать этот сверхвысокий тариф», - отметил он.

Нардеп сообщил, что в 2019 году выплаты инвесторам зеленой генерации составили 26 млрд. грн., в 2020 году прогнозные выплаты предусмотрены на уровне 52 млрд. грн., в 2021 году – 65 млрд. грн.

Законопроект №3658 был принят Верховной Радой в первом чтении 3 июля 2020 году. В Комитете ВР по вопросам энергетики и ЖКХ идет работа над правками к законопроекту ко второму чтению.