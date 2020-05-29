Бутылку французского коньяка продали на торгах Sotheby's за $150 тысяч

Одна из старейших в мире бутылок французского коньяка, закупоренная в 1762 году, ушла с молотка на аукционе Sotheby’s за 118 тыс. фунтов стерлингов (почти $150 тыс.). Об этом сообщает в пятницу вещательная корпорация BBC.
Крепкий напиток, произведенный коньячным домом Gautier, приобрел за рекордную для когда-либо проданной на торгах бутылки коньяка цену частный коллекционер из Азии. Его имя не называется.
Эксперт Sotheby’s по крепким напиткам Джонни Фоул считает, что выпущенный 258 лет назад коньяк по-прежнему может прийтись по вкусу гурманам. Бутылка тщательно закупорена, находится «в очень хорошем состоянии». «Напитки такой крепости хранятся очень долго», — добавил он.
До настоящего времени сохранились лишь три бутылки Gautier 1762 года. Одна из них находится в музее Готье, другая была продана в 2014 году в Нью-Йорке за $59,9 тыс., и вот теперь третья приобретена на онлайн-торгах за рекордную цену.
На аукцион были также выставлены две бутылки 62-летнего односолодового шотландского виски Dalmore с оценочной стоимостью от 75 тыс. до 100 тыс. фунтов (от $91 тыс. до $122 тыс.) каждая. Ценителям виски были представлены и три бутылки Bowmore Bouquet 1966 года. Предварительная оценка каждой из них составляла от 40 тыс. до 55 тыс. фунтов (от $49 тыс. до $67 тыс.).
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