В РФ за сутки из-за коронавируса умерло рекордное количество людей

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 232, до 4 374. Об этом сообщили в пятницу журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Предыдущее максимальное значение составляло 174, его фиксировали дважды — 26 и 28 мая.
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 8 572, до 387 623.
Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, достигло 159 257 человек, что составляет 41% от общего числа заразившихся. В настоящее время в РФ 387 623 заразившихся во всех регионах.
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