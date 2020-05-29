Минздрав разрешил ослабить карантин еще в трех областях

В Минздраве разрешили ослабить карантинные ограничения в Луганской, Волынской и Закарпатской областях. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Наряду с этим, ослабление карантинных мероприятий запрещено пока в четырех областях — Донецкой, Львовской, Черновицкой и Ровенской.

«Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям», — напомнили в ведомстве.

Напомним, что второй этап ослабления ограничений стартовал 22 мая. Правительство разрешило восстановить работу транспорта и дошкольных учреждений, отелей (кроме хостелов), проведение спортивных соревнований без зрителей и религиозных служб. Последующие этапы запланированы на 1 и 10 июня.