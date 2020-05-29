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Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом года

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Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом года

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии журнала Forbes — игрок заработал за год $106,3 млн, пишет издание.

В эту сумму входят как полученные швейцарцем призовые с турниров, так и доходы от рекламных договоров. По данным Forbes, у 38-летнего Федерера 13 контрактов с брендами, каждый из которых выплачивает от $3 млн до $30 млн.

Второе место списка Forbes занял форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду — его заработок оценили в $105 млн. На третьей строчке расположился аргентинский нападающий футбольной «Барселоны» Лионель Месси, за год заработавший $104 млн.

В топ-10 также попали Неймар (футбол, Бразилия, $95,5 млн), Леброн Джеймс (баскетбол, США, $88,2 млн), Стефан Карри (баскетбол, США, $74,4 млн), Кевин Дюрэнт (баскетбол, США, $63,9 млн), Тайгер Вудс (гольф, США, $62,3 млн), Кирк Казинс (американский футбол, США, $60,5 млн) и Карсон Вентц (американский футбол, США, $59,1 млн).

Федерер является самым титулованным теннисистом в истории турниров «Большого шлема». Он восемь раз выигрывал на Уимблдоне, шесть раз — на Australian Open, пять раз — на US Open и один раз — на «Ролан Гаррос». Титул первой ракетки мира швейцарец сохранял на протяжении 310 недель, что является рекордным показателем. В середине февраля игрок перенес артроскопическую операцию на правом колене. Восстановительный период продлится до июня.

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Нынешний теннисный сезон прерван из-за пандемии коронавируса. Международная федерация тенниса отменила все соревнования до 31 июля. Аналогичное решение приняли Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация. Уимблдонский турнир в 2020 году не состоится, «Ролан Гаррос» перенесли на осень.

теннис, Роджер Федерер
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