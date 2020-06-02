На рынке возобновляемой энергетики наблюдаются попытки манипулировать властью, - эксперт

На рынке возобновляемой энергетики наблюдаются попытки манипулирования властью. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя инициативы встречи с президентом со стороны отдельных представителей рынка «зеленой энергетики».

«Зеленые энергетики, с одной стороны, просят заступничества у президента, аргументируя это угрозой дефолта, а с другой — подразделение ДТЭКа, который зарабатывает на солнечной и ветровой генерации, задекларировал рост чистой прибыли на 119%. Похоже, цинизм крупнейшего в Украине производителя электроэнергии в общении со властью перешел все разумные пределы», — считает эксперт.

«Очевидно, именно благодаря такой политике в Украине остановили 5 из 15 энергоблоков государственных АЭС, лишь бы дать заработать тепловым электростанциям ДТЭК, нарастившим производство почти вдвое.

Ранее ДТЭК для давления на правительство приостанавливала работу угольных шахт. Такой стиль коммуникации компании самого богатого украинского олигарха указывает на то, что она пытается влиять на властные институты с целью обслуживания ее корпоративных интересов, даже ценой интересов общества», — финализирует Фесенко.

Издание напоминает, что Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, Украинская ветроэнергетическая ассоциация и Европейско-украинское энергетическое агентство, которое, согласно инсайду, имеет отношение к структурам Рината Ахметова, направили совместное обращение президенту Владимиру Зеленскому и попросили его провести личную встречу с ключевыми игроками и инвесторами в возобновляемую энергетику.