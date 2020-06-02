В МОЗ рассказали, от чего зависит снятие карантина в Украине

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине будет точно продлен до 22 июня. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«После этого будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию. Если она будет на таком же уровне — мы опять-таки будем просматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта», — отметил Ляшко.

Главный санврач также сообщил, что отмена карантина будет зависеть не только от эпидситуации непосредственно в Украине, но и в Европе, которая первая начала внедрения ограничений для борьбы с недугом.

Напомним, первый этап ослаблений карантинных ограничений начался 11 мая. Украинцам разрешили посещать рынки, парикмахерские, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, открыли парки и детские площадки.

Второй этап ослабления ограничений стартовал 22 мая. Правительство разрешило восстановить работу транспорта и дошкольных учреждений, отелей (кроме хостелов), проведение спортивных соревнований без зрителей и религиозных служб. Последующие этапы запланированы на 1 и 10 июня.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин — решение о смягчении или усилении ограничений принимает местная власть с учетом эпидситуации в регионе.