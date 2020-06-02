Импорт газа в Украину вырос на 30%

В январе-мае 2020 года общее поступление природного газа из стран ЕС составили 5,2 млрд. куб. м, что на 30% (на 1,2 млрд. куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это также на 28% превышает средний показатель в 2016-2019 годах, сообщил «Оператор ГТС Украины».

За первые пять месяцев 2020 года импорт из Словакии составил 2,8 млрд. куб. м (+ 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии — 1,6 млрд. куб. м (+ 38%), из Польши — 0,8 млрд. куб. м (+ 40%). Там отметили, что указанные объемы импорта включают также виртуальный реверс (backhaul), который впервые стал доступен с началом этого года: из Венгрии — 642 млн куб. м и из Польши — 497 млн куб. м.

В частности, по оперативным данным оператора ГТС, в мае 2020 году в Украину было импортировано 1,337 млрд. куб. м природного газа. Это на 13% меньше (на 205 млн куб. м) импортных объемы мая 2019. Вместе с тем, это на 18% (или 206 млн куб. м) больше, чем в апреле 2020 года.

Такое падение импорта в мае по отношению к аналогичным прошлогодним показателям объясняется относительно высокой наполненностью подземных газохранилищ в Украине. А увеличение поступлений газа из стран ЕС в мае по отношению к апрелю 2020 — ростом спроса на новую услугу short-haul, которую Оператор ГТС Украины ввел с началом 2020 года. Всего с начала года по short-haul в Украину было транспортировано 802 млн куб. м, фактически 100% которых было закачано трейдерами в ПХГ в режиме «таможенный склад».

На сегодня голубое топливо поступают исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.