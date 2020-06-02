Операторы ожидают появления в Украине 5G в 2023 году

Коммерческое использование сетей 5G начнется с 2023 года, а интернет в киевском метрополитене может появится в последнем квартале 2020 года.

Об этом сообщил СЕО «Киевстар» Александр Комаров в интервью для ain.ua

«Я считаю, что где-то в 2022 году должны пройти аукционы на частоты и лицензии, и где-то с 2023 года начнется строительство, точнее коммерческая эксплуатация сетей 5G. Я не очень верю в какое-то масштабное, ковровое строительство 5G по Украине. Слишком низкий покупательский спрос, то есть объективно, мы страна с самым низким чеком в Европе от одного абонента», — объясняет Комаров.

По его словам, 5G станет скорее необходимым для операторов, нежели для пользователей.

«Мы видим точки концентрации наших абонентов, особенно в больших городах, и понимаем, что упремся в возможности LTE: технология просто не сможет обслужить спрос. Вот тогда мы и начнем достраивать 5G», — рассказывает СЕО оператора.

Также Комаров отмечает, что из-за «карантинного» простоя метро план по проведению мобильного интернета движется с опережением в один квартал.

«Изначальный план — первый квартал следующего года. Пока мы уже по тем темпам, по которым мы двигаемся, все три оператора, то выходим на последний квартал этого года.

То есть я пока не говорю декабрь это или ноябрь, но мы где-то уже один квартал выиграли. Здесь карантин имел позитивный эффект — мы смогли строиться, пока метро «простаивало», — резюмирует Комаров.

Напомним, что запустить 4G в метро Киева руководство Киевской горадминистрации впервые пообещало семь лет назад. Однако за это время ни старое, ни новое руководство столицы не смогло выполнить эту задачу.

В июле 2019 года операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei в качестве поставщика решения для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене.

Техническое решение от Huawei позволяет использовать одну базовую станцию сразу всем трем операторам.