Операторы ожидают появления в Украине 5G в 2023 году

Коммерческое использование сетей 5G начнется с 2023 года, а интернет в киевском метрополитене может появится в последнем квартале 2020 года.
Об этом сообщил СЕО «Киевстар» Александр Комаров в интервью для ain.ua
«Я считаю, что где-то в 2022 году должны пройти аукционы на частоты и лицензии, и где-то с 2023 года начнется строительство, точнее коммерческая эксплуатация сетей 5G. Я не очень верю в какое-то масштабное, ковровое строительство 5G по Украине. Слишком низкий покупательский спрос, то есть объективно, мы страна с самым низким чеком в Европе от одного абонента», — объясняет Комаров.
По его словам, 5G станет скорее необходимым для операторов, нежели для пользователей.
«Мы видим точки концентрации наших абонентов, особенно в больших городах, и понимаем, что упремся в возможности LTE: технология просто не сможет обслужить спрос. Вот тогда мы и начнем достраивать 5G», — рассказывает СЕО оператора.
Также Комаров отмечает, что из-за «карантинного» простоя метро план по проведению мобильного интернета движется с опережением в один квартал.
«Изначальный план — первый квартал следующего года. Пока мы уже по тем темпам, по которым мы двигаемся, все три оператора, то выходим на последний квартал этого года.
То есть я пока не говорю декабрь это или ноябрь, но мы где-то уже один квартал выиграли. Здесь карантин имел позитивный эффект — мы смогли строиться, пока метро «простаивало», — резюмирует Комаров.
Напомним, что запустить 4G в метро Киева руководство Киевской горадминистрации впервые пообещало семь лет назад. Однако за это время ни старое, ни новое руководство столицы не смогло выполнить эту задачу.
В июле 2019 года операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei в качестве поставщика решения для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене.
Техническое решение от Huawei позволяет использовать одну базовую станцию сразу всем трем операторам.
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