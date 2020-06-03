ЕЭК вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на украинские ж/д колеса

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на украинские железнодорожные колеса, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, знакомые с решениями ЕЭК.
Действие этой заградительной меры возобновляется со вторника, уточняет газета. Ее собеседник в комиссии отметил, что сейчас на рынке железнодорожных колес наблюдается стабилизация спроса после пика в прошлом году: "Цены в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) могут снизиться с угрозой профицита мощностей производителей Евразийского союза", - сказал он.
Антидемпинговую пошлину на цельнокатаные колеса (ЦКК) из Украины Евразийская экономическая комиссия ввела в 2018 г. после обращения Выксунского металлургического завода (ВМЗ, входит в "ОМК" Анатолия Седых) и Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) группы Evraz Романа Абрамовича и партнеров, напоминает издание. В результате она повысилась с 4,75% до 34,22%.
Впоследствии - на фоне дефицита ЦКК - ЕЭК приостановила действие пошлины с 25 августа 2019 г. по 1 июня 2020 г. включительно. В мае комиссия опубликовала доклад, подтверждающий необходимость возвращения этой ограничительной меры. Такую же позицию заняли министерство транспорта РФ и ОАО "Российские железные дороги".
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