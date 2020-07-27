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«В большинстве случаев украинцы чувствуют на себе последствия коррупции «наверху», - политолог

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«В большинстве случаев украинцы чувствуют на себе последствия коррупции «наверху», - политолог

Политолог Владимир Цыбулько заявил о том, что в Украине пытаются сертифицировать некачественные железнодорожные колеса, которые якобы могут привести к авариям.

«Скрутки НДС» оборачиваются задержками с повышением пенсий, однако куда более страшными последствиями может обернуться злоупотребление на железной дороге. Об этом говорит политолог Владимир Цыбулько, приводя в качестве примера некачественные железнодорожные колеса, которые пытаются сертифицировать в Украине.

«В Беларуси отцепляют от составов казахские вагоны из-за некачественных ЖД-колес. В самом Казахстане жалуются на плохие российские комплектующие для этих колес. Тем временем в Украине идет попытка сертифицировать эти колеса, чтобы использовать их в вагонах УЗ, — говорит политолог. — Есть информация, что сертификацию лоббирует член набсовета УЗ Кристиан Кун. Одновременно в Казахстане он возглавляет совет директоров железнодорожного монополиста, но на этот конфликт интересов правоохранители и правительство почему-то закрывают глаза».

Цыбулько утверждает, что хозяин казахского завода, где производят скандальные колеса, Сергей Павлингер известен историями с нецелевым использованием средств казахского бюджета, а также сговором производителей стрелочных переводов в РФ.

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«Есть существенный риск, что УЗ и Мининфраструктуры не пройдут испытание Павлингером и не устоят перед взятками. Но коррупция бывает разной. В данном случае ценой коррупции могут оказаться аварии на железной дороге с непредсказуемым числом жертв», — говорит Владимир Цыбулько.

УЗ, колеса, Владимир Цыбулько
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