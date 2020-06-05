Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста

Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала «1+1», передают Українські Новини.

«О повышении пенсионного возраста речь не идет», — сообщил министр, отвечая на вопрос, предусматривает ли меморандум повышение пенсионного возраста.

Он добавил, что меморандум предусматривает продолжение пенсионной реформы, суть которой заключается о неназначении спецпенсий судьям, прокурорам и т.д.

При этом Марченко отметил, этот меморандум не является госизменой.

По его словам, после получения средств от МВФ, Украина также получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и кредит 1 млрд долларов от Всемирного банка.

Средства МВФ, по данным Марченко, будут направлена на финансирование дефицита госбюджета, который на текущий год предусмотрен около 8%.

«Лучше 5 млрд долларов на 18 месяцев, чем 8 млрд долларов — на 36», — сказал Марченко, комментируя сокращение программы с МВФ и по срокам и по финансированию.

Вместе с тем он подтвердил, что меморандум предусматривает продолжение реформы медицины, образования и налоговой.

Напомним, что МВФ рассмотрит новую кредитную программу для Украины 9 июня.

Согласно проекту меморандума, Украина обязывается усилить процесс отбора судей. Кроме того, Украина выставит на приватизацию ОПЗ, «Центрэнерго», «Президент-Отель» и еще 3 госкомпании. Также тариф на отопление могут пересматривать ежегодно.