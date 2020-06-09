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Что предлагает Зеленский в законе про всенародный референдум

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Что предлагает Зеленский в законе про всенародный референдум

Законопроект о всеукраинском референдуме № 3612, внесенный президентом в Верховную Раду, предусматривает осуществление народного волеизъявления по 4 вопросам и с возможностью электронного голосования.

Об этом идет речь в тексте законопроекта и пояснительной записке к нему, размещённым на сайте Рады.

«Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:
1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (речь идет об общих принципах, выборах и самом референдуме, а также о правосудии, в общем 38 статей — ред.);
2) общегосударственного значения;
3) об изменении территории Украины;
4) о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями», — отмечается в тексте проекта.

Вместе с тем всеукраинский референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.

Проект закона также расширяет круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответственно зарегистрированные в ЦИК.

Кроме того, законопроект определяет возможность введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроект предусматривает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

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Сообщается, что принятие закона потребует расходов из госбюджета на создание упомянутой системы, а также на само обеспечение проведения всеукраинского референдума (вместе со средствами соответствующих субъектов процесса референдума).

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