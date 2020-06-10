Кабмин назначил и.о. министра экологии

Кабмин назначил Ирину Ставчук первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и возложил на нее обязанности и.о. министра.
Такое решение было принято на заседании правительства 10 июня.
Ранее Ирина Ставчук занимала должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.
В 2006-2017 годах она работала в Национальном экологическом центре Украины и координировала работу в сфере разработки и внедрения климатоохранной политики в Украине, участвовала в международных переговорах ООН по изменению климата.
В 2008-2019 годах — координатор Climate Action Network в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
Напомним, 27 мая Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил создать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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