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Украинцам разрешили свободно менять поставщика газа

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Украинцам разрешили свободно менять поставщика газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, которое позволяет бытовым потребителям свободно менять поставщика газа. Решение вступает в силу с 1 июля.

Постановление было принято на заседании комиссии 10 июня.

Как отмечается в обосновании решения, постановление направлено на облегчение условий заключения договора поставки природного газа между бытовым потребителем и новым поставщиком и, как следствие, упрощение процедуры смены поставщика природного газа.

Постановлением предусматривается, что для смены поставщика бытовому потребителю необходимо будет направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора. В то же время участие или предоставление подтверждения со стороны действующего поставщика природного газа в процессе смены поставщика бытовым потребителем не требуется.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» отметил, что постановление предусматривает выход украинских потребителей из «газового закрепощения».

«С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, «Нафтогаз Украины» намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк с 1 июля 2020 года.

Нафтогаз України, газ, поставщик
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