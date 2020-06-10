Украинцам разрешили свободно менять поставщика газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, которое позволяет бытовым потребителям свободно менять поставщика газа. Решение вступает в силу с 1 июля.
Постановление было принято на заседании комиссии 10 июня.
Как отмечается в обосновании решения, постановление направлено на облегчение условий заключения договора поставки природного газа между бытовым потребителем и новым поставщиком и, как следствие, упрощение процедуры смены поставщика природного газа.
Постановлением предусматривается, что для смены поставщика бытовому потребителю необходимо будет направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора. В то же время участие или предоставление подтверждения со стороны действующего поставщика природного газа в процессе смены поставщика бытовым потребителем не требуется.
Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» отметил, что постановление предусматривает выход украинских потребителей из «газового закрепощения».
«С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий», — написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, «Нафтогаз Украины» намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк с 1 июля 2020 года.
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