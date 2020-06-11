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ДТЭК нарастил операционную прибыль на треть, средства на счетах увеличилось вчетверо

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ДТЭК нарастил операционную прибыль на треть, средства на счетах увеличилось вчетверо

Энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова в первом квартале 2020 получил операционную прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в размере 2,00 млрд грн, что позволило получить рентабельность по EBITDA 14,6%.

Об этом говорится в сообщении компании «Dragon Capital».

По сравнению с четвертым кварталом 2019 года, показатель EBITDA у ДТЭК вырос на 33%.

Рентабельность по EBITDA за предыдущий квартал была почти вдвое меньше — 8,6%, а в целом за прошлый год составила 24,6%.

Остаток средств на счетах группы ДТЭК Энерго на 1 апреля составил 1,1 млрд. грн, что почти в четыре раза больше (на 276%), чем было на 1 января 2020 года.

Шахты ДТЭК в первом квартале 2020 добыли 5,7 млн. тонн угля, это почти на уровне первого квартала прошлого года. Еще 64 тыс. тонн угля компания импортировала.

В прошлом году компания ДТЭК ВИЭ, управляющая активами холдинга в сфере возобновляемой энергетики, увеличила чистую прибыль на 119% — до 2,85 млрд. грн, показатель EBITDA компании вырос на 111% — до 3,88 млрд. Грн. ДТЭК ВИЭ в прошлом году стал крупнейшим игроком рынка «зеленой» энергетики с долей 26%.

4 марта правительство возглавил Денис Шмыгаль, который в 2017-2019 годах занимал должности заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго», директора Бурштынская ТЭС, и. о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго». Компания работает в Бурштынском энергоострове, где продает потребителям электроэнергию выше цен соседних государств.

Через две недели после назначения Шмыгаля правительство приняло решение о запрете импорта российской электроэнергии, которая конкурировала на рынке с электроэнергией предприятий ДТЭК. После этого в марте 2020 цена электроэнергии в Украине выросла на 9% −22% и стала самой дорогой в Европе.

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В конце мая НКРЭКЭ обвинила группу ДТЭК в злоупотреблении монопольным положением. Комиссия установила, что группа путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке «на сутки вперед» вызвала ценовой обвал. Кроме этого в НКРЭКУК отметили, что такое падение цен носит явно «искусственный» характер и не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины.

Напомним, группа ДТЭК после покупки в 2019 году «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» получила контроль над передачей и сбытом 48% всей электроэнергии в стране. Также ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех ТЭС.

ДТЭК, электроэнергия
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