Зеленский прокомментировал свои отношения с олигархами

Президент Владимир Зеленский заявил, что иногда общается с бизнесменом Игорем Коломойским, олигарх пишет ему смс-сообщения.
Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».
«Иногда бывает. Он мне может написать смску: „обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране “,» надо что-то сделать с тарифами «. Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим», — ответил Зеленский на вопрос, общается ли он с Коломойским.
Президент отметил, что олигарх является влиятельным человеком, имеет 20-30 предприятий.
«А у нас бизнес и политика — это вещи, которые, к сожалению, друг без друга жить не могут. Причем, к сожалению, мне кажется, так в каждой стране», — добавил Зеленский.
Также Зеленский заявляет об отсутствии у него каких-либо особых отношений с бизнесменом Ринатом Ахметовым и доказательств того, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец лоббирует его интересы в энергетической сфере.
«У меня нет особых каких-то отношений с Ринатом Ахметовым. Мы назначили Буславец, потому что она человек Ахметова? У меня нет доказательств, что она — человек Ахметова. Я слышал об этом на „плюсах“, читал об этом в Facebook, слышал об этом от Геруса (депутат от „Слуги народа“, глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус — Ред.) лично. У меня нет доказательств, что она работает на Рината Ахметова, но действительно есть много слухов. И если будет какое-то доказательство, что она лоббирует что-то, уверен, премьер-министр должен ее уволить», — сказал он.
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