«Аферист», который шантажировал президента: СМИ сообщили детали о биографии и «работе» Гео Лероса

Президент Украины Владимир Зеленский признал ошибку избрания народным депутатом Гео Лероса, и назвал его «аферистом».

Об этом президент заявил в интервью «Украинской правде».

«Я считаю, что он аферист... Мне его привел Кирилл с Богданом, сказали, что нормальный парень. Я сказал — хорошо. Я доверяю, и Кирилл ему доверял», — сказал Зеленский.

Гео Лерос обвинил Офис президента и одного из кандидатов на должность мэра Киева в коррупции. В то же время, как отмечает Апостроф, правдивость материалов Гео Лероса вызывает вопросы. Предыдущие материалы о коррупции главы ОПУ Ермака президент Зеленский назвал «пустыми», которые якобы «шантажировали» президента.

«Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю, для чего. Я знаю, кто шантажировал этими записями. Хотел шантажировать меня лично, чтобы я снял Ермака. Не готов говорить, потому что идет следствие, но у меня есть ответ», — сказал Зеленский.

Курехян Георг Багратович (Гео Лерос) — сын Бограта Сократовича Курехяна, который является известным бизнесменом и владельцем фирмы «Техбудтранс», занимающий монтажными работами в Киеве. Гео Лерос получил известность как куратор-волонтер арт-проектов Art United Us, «Сити-арт», «Сестры победы». Находился на должности советника министра информполитики Украины и советника Киевского городского головы по вопросам культуры. Является автором документального фильма о реформе полиции.

Как напоминает издание, имя Гео Лероса ассоциируется со скандалом о пропаже 3,6 млн грн, которые были выделены из госбюджета для рисования «муралов» художниками из разных уголков мира. Позже стало известно, что зарубежные художники рисовали их бесплатно. Гео Лерос не предоставил объяснений, куда были потрачены 3,6 млн грн.

Согласно официальной декларации Гео Лерос является собственником квартиры в центре Киева, доли в двух небольших квартирах — по 40 метров каждая, 96 картин, трех пар часов Rolex и один Chopard, коллекции из 20 фотоаппаратов Leica, 49 биткоинов (10 млн грн), двух авто BMW и Ford Capri 1980 года. На счету в банке у депутата 325 тыс долларов, 97 тыс евро и 1 млн грн, еще 315 тыс Лерос одолжил. Официальный доход за 2018 — 120 тыс гривен.