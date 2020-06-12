Войти
Зеленский хочет разобраться с причинами роста заболеваемости Covid-19 в Украине
резонанс
Зеленский хочет разобраться с причинами роста заболеваемости Covid-19 в Украине
Кабмин согласовал новую версию программы и внесет ее в Раду
официально
Кабмин согласовал новую версию программы и внесет ее в Раду

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

«Аферист», который шантажировал президента: СМИ сообщили детали о биографии и «работе» Гео Лероса

191
«Аферист», который шантажировал президента: СМИ сообщили детали о биографии и «работе» Гео Лероса

Президент Украины Владимир Зеленский признал ошибку избрания народным депутатом Гео Лероса, и назвал его «аферистом».

Об этом президент заявил в интервью «Украинской правде».

«Я считаю, что он аферист... Мне его привел Кирилл с Богданом, сказали, что нормальный парень. Я сказал — хорошо. Я доверяю, и Кирилл ему доверял», — сказал Зеленский.

Гео Лерос обвинил Офис президента и одного из кандидатов на должность мэра Киева в коррупции. В то же время, как отмечает Апостроф, правдивость материалов Гео Лероса вызывает вопросы. Предыдущие материалы о коррупции главы ОПУ Ермака президент Зеленский назвал «пустыми», которые якобы «шантажировали» президента.

«Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю, для чего. Я знаю, кто шантажировал этими записями. Хотел шантажировать меня лично, чтобы я снял Ермака. Не готов говорить, потому что идет следствие, но у меня есть ответ», — сказал Зеленский.

Курехян Георг Багратович (Гео Лерос) — сын Бограта Сократовича Курехяна, который является известным бизнесменом и владельцем фирмы «Техбудтранс», занимающий монтажными работами в Киеве. Гео Лерос получил известность как куратор-волонтер арт-проектов Art United Us, «Сити-арт», «Сестры победы». Находился на должности советника министра информполитики Украины и советника Киевского городского головы по вопросам культуры. Является автором документального фильма о реформе полиции.

Как напоминает издание, имя Гео Лероса ассоциируется со скандалом о пропаже 3,6 млн грн, которые были выделены из госбюджета для рисования «муралов» художниками из разных уголков мира. Позже стало известно, что зарубежные художники рисовали их бесплатно. Гео Лерос не предоставил объяснений, куда были потрачены 3,6 млн грн.

Читайте также: Журналист Казарин признал, что получил российский паспорт

Согласно официальной декларации Гео Лерос является собственником квартиры в центре Киева, доли в двух небольших квартирах — по 40 метров каждая, 96 картин, трех пар часов Rolex и один Chopard, коллекции из 20 фотоаппаратов Leica, 49 биткоинов (10 млн грн), двух авто BMW и Ford Capri 1980 года. На счету в банке у депутата 325 тыс долларов, 97 тыс евро и 1 млн грн, еще 315 тыс Лерос одолжил. Официальный доход за 2018 — 120 тыс гривен.

Владимир Зеленский, Гео Лерос
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 12 июня 2020
Четверг, 11 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016