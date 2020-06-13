Сытник заявил, что взятка в $6 млн предлагалась за закрытие уголовного производства против экс-министра Злочевского

Взятка руководству антикоррупционных органов предполагалась за закрытие уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии Николая Злочевского в завладении средств и обеспечению его возвращения в Украину, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник.

«Взятка в $6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию экс-министра экологии в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО „Реал Банк“», — сообщил Сытник на брифинге в Киеве в субботу утром.

Он отметил, что по этому эпизоду было предъявлено подозрение ряду лиц, в том числе и Злочевскому.

«Почему была такая спешка у лиц, которые предлагали неправомерную выгоду? Потому что завтра у господина Злочевского день рождения и был план достичь максимального результата , а именно закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение господина Злочевского на территорию Украины», подчеркнул директор НАБУ.

Также Сытник сообщил, что на сегодняшний день задержаны три человека: первый заместитель начальника главного управления ГФС в Киеве, второй человек имеет отношение к компании Burisma, является доверенным лицом Злочевского и бывший сотрудник Фискальной службы, который также является доверенным лицом Злочевского.

«Сначала в ходе разговоров было предложение миллиона долларов США за то, чтобы дело было просто передано в другие следственные органы.... После отказа получать эти средства и продолжать переговоры было предложено $5 млн уже за закрытие уголовного производства и было принципиально, чтобы до 14 июня 2020 года», — рассказал Сытник.

По его словам, средства изъяты, также изъята сумма в $1 млн, которая была в автомобиле первого заместителя начальника ГФС Киева.

«На данный момент первому заместителю начальника управления ГФС объявлено подозрение в совершении преступления...предложение взятки. Что касается двух других задержанных, то, как отметил директор НАБУ, по ним уже подготовлены проекты подозрений.

Руководитель САП Назар Холодницкий напомнил, что уголовное производство, в котором фигурирует Злочевский, было приостановлено.

«Сумма (предлагаемой взятки) составила $6 млн, из которых пять предназначались человеку, который должен был понять процессуальное решение о закрытии дела, а один миллион предполагался за консультационные услуги посредника», — сказал руководитель САП.

Как сообщалось ранее, 12 июня бывший чиновник при содействии должного лица управления Государственной фискальной службы (ГФС) в г.Киеве и других лиц пытался передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

«Только что при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником предыдущей власти при посредничестве его „правой руки“, чиновника управления ГФС в г.Киеве и других лиц неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины. Изъято $6 млн», — сообщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что предварительно их действия квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).